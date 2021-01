Romania: premier Citu, legge di bilancio in Parlamento il 4 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo romeno ha iniziato a preparare il bilancio 2021 e la proposta è che questo entri nel dibattito del Parlamento il 4 febbraio. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu in una dichiarazione. "Ho chiesto un'analisi degli atti normativi che sono in vigore e hanno un impatto sul bilancio, ma non possono essere pienamente supportati dal bilancio 2021, tutti gli atti normativi, per ogni ministero, vediamo dove li mettiamo", ha detto Citu secondo cui ogni ministro dovrà redigere una nota di presentazione. Allo stesso tempo, i ministeri che subordinano degli operatori economici devono "fare un'analisi basata sui rapporti contabili". "Entro il 4 febbraio ogni ministro dovrà sottoporre per approvazione al governo un memorandum contenente la situazione attuale di questi operatori economici, le cause che hanno portato alla registrazione delle perdite, dei pagamenti scaduti, degli arretrati e così via e, ovviamente, una serie di misure concrete e quantificabili con scadenze chiare per l'efficienza di queste società", ha indicato il premier. Secondo Citu, "la concessione di somme di bilancio per questi operatori economici sarà fortemente condizionata dall'osservanza delle misure citate in questi memorandum". (segue) (Rob)