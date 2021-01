Romania: premier Citu, legge di bilancio in Parlamento il 4 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno ha anche chiesto ai ministeri di presentare la situazione dei progetti di investimento. "Abbiamo assistito a una strana pratica dal 2016 al 2020: progetti che sono stati inclusi nel bilancio, alcuni sono stati anche preventivati, e hanno avuto un'esecuzione pessima", ha spiegato Citu. Le rispettive liste verranno inviate alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al ministero delle Finanze Pubbliche e, sulla base di esse, verrà data priorità al budget dei progetti di investimento. Citu ha anche sottolineato che è importante che i progetti che possono essere finanziati con fondi europei siano finanziati in questo modo e non dal bilancio statale. "La prossima settimana inizieremo la procedura per il bilancio 2021 con la preparazione dei limiti per ogni ministero. Proponiamo che il bilancio entri in Parlamento il 4 febbraio, per poi essere discusso e approvato", ha affermato il premier. (Rob)