Trasporto aereo: Portogallo, governo si aspetta entro marzo via libera Ue a piano ristrutturazione Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese si aspetta che la Commissione europea approvi il piano di ristrutturazione di Trasporto aereo portoghese (Tap) presentato a Bruxelles il 10 dicembre scorso entro il primo trimestre di quest'anno. Lo ha affermato il ministro delle Finanze Joao Leao, come riferisce il quotidiano "Jornal Economico", spiegando che la principale preoccupazione del governo è di rendere l'azienda "sostenibile". Se i funzionari Ue respingeranno la proposta, Tap dovrà immediatamente rimborsare un prestito di salvataggio di 1,2 miliardi di euro concordato a giugno, che potrebbe portare alla sua insolvenza. Il ministro ha spiegato che il governo progetta di convertire questo prestito in capitale, il che potrebbe aumentare la partecipazione dell'esecutivo nella compagnia aerea dall'attuale 72,5 per cento a circa il 90 per cento. A dicembre, il governo ha proposto tagli di 2 mila posti di lavoro entro il 2022 e agli stipendi fino al 25 per cento, indicando che la compagnia aerea ha bisogno di circa due miliardi di euro di fondi extra con garanzie statali per coprire il fabbisogno di finanziamento fino al 2024. "È importante che l'azienda viva da sola, in modo che al più presto, se possibile giù dal prossimo anno l'azienda non debba più essere finanziata dallo Stato", ha sottolineato Leao. (Spm)