Usa: presidente macedone Pendarovski, violenza ingiustificata nello sfidare la democrazia

- La violenza non può essere una giustificazione per sfidare la democrazia. Lo scrive su Twitter il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, commentando l'irruzione di sostenitori del presidente uscente Usa, Donald Trump, ieri a Capitol Hill. "Il comportamento degli individui non minerà la fiducia nelle istituzioni. Condoglianze e solidarietà con i cittadini americani", aggiunge Pendarovski. Il Congresso federale degli Stati Uniti ha confermato oggi il voto dei grandi elettori in favore del presidente eletto Joe Biden, ultimo passaggio formale prima dell'insediamento del leader democratico alla Casa Bianca. La certificazione segue la bocciatura da parte del Senato e della Camera di una serie di mozioni avanzate da parlamentari repubblicani, che si opponevano alla certificazione delle elezioni del 3 novembre scorso negli Stati di Arizona, Pennsylvania e Wisconsin. Il vicepresidente Usa, Mike Pence, ha annunciato poco dopo le ore 3.40 di questa mattina che il presidente eletto Joe Biden ha vinto la presidenza, ponendo fine a una lunga seduta che era stata drammaticamente interrotta dall'irruzione di manifestanti pro-Trump a Capitol Hill. Nelle scorse ore Biden ha denunciato le violenze a Washington, e sollecitato Trump a rivolgersi al paese e richiamare i suoi sostenitori. Nella notte Trump ha autorizzato la mobilitazione della Guardia nazionale per assistere la Polizia e prevenire ulteriori disordini nella capitale. (Seb)