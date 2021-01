Covid: Postiglione, numeri Campania impongono azioni di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela della salute nella nostra Regione è impegnata nella lotta al coronavirus. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie contro una pandemia, non bisogna abbassare la guardia". Lo ha dichiarato Antonio Postiglione, direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Il dirigente fornisce alcuni dati: "Ieri 1.366 positivi con una percentuale all'8 per cento, registriamo 39 ricoverati in terapia intensiva. Sono numeri che ci impongono azioni di prevenzione. Le evoluzioni bisogna conquistarle con scelte oculate e fondate su basi scientifiche".(Ren)