L'Italia supera la Germania per numero di vaccini rispetto alla popolazione

- Ormai il “sorpasso” è ufficiale: l’Italia ha scalzato la Germania e oggi è il primo Paese dell'Unione europea per numero di vaccinazioni contro il Covid-19 in rapporto alla popolazione con una media di 0,51 persone vaccinare ogni 100. Grazie agli oltre 320 mila vaccini, il nostro Paese raggiunge poi l’ottavo posto nella classifica globale. Ora l’auspicio manifestato dalla struttura commissariale è che una volta a regime il sistema italiano permetterà di raddoppiare le circa 80 mila somministrazioni quotidiane che si registrano negli ultimi giorni.Secondo quanto affermato dal Commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, grazie alla rapida approvazione da parte dell’Ema, dalla prossima settimana inizieranno ad arrivare nel nostro Paese le prime dosi del vaccino di Moderna, e se i tempi di consegna verranno rispettati nelle settimane a seguire, l’obiettivo è di somministrare il siero americano a 1,3 milioni di persone entro marzo. Grazie all’arrivo del nuovo vaccino, per cui sono destinate all’Italia dall’Unione europea circa 12 milioni di dosi, comincia a delinearsi più nel dettaglio il cronoprogramma del piano vaccinale, con il commissario Arcuri che ha già tracciato alcuni obiettivi: 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 entro aprile e 21,5 entro fine maggio. Obiettivi ambiziosi ma non impossibili visto che il Paese, sommando sia il vaccino Pfizer e quello di Moderna, avrà a disposizione nei prossimi mesi 62 milioni di dosi già assegnate, con la possibilità di acquistarne altre e senza contare che presto, sul mercato, saranno disponibili altri vaccini come quello di AstraZeneca e quello italiano di Reithera, la cui sperimentazione dovrebbe concludersi a ridosso dell’estate.Con l'arrivo delle dosi di Moderna si avvierà il meccanismo di distribuzione nazionale del vaccino, che vede in primo piano il ministero della Difesa, con lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell'hub nazionale di Pratica di Mare. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura delle Forze Armate, con differenti mezzi militari, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale. La Difesa era già stata coinvolta solo per la distribuzione delle 9.750 dosi Pfizer in Italia in occasione del V-Day. In Europa, invece, saranno 80 milioni le dosi inizia del vaccino anti-Covid della compagnia statunitense Moderna distribuite in Europa con 10 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, 35 milioni nel secondo e altre 35 milioni nel terzo. (Rin)