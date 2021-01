Vaccino: Fnopi, “oltre 60 mila infermieri liberi professionisti sono pronti, ma per loro sono indispensabili maggiori tutele” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E aggiunge: “In particolare, i liberi professionisti sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia anche dal punto di vista lavorativo ed economico pur non avendo lasciato solo nessuno ed essendosi offerti spesso anche come volontari per prestare cure e assistenza”. “Abbiamo di fronte un futuro che dipende dall’impegno dei professionisti – aggiunge la lettera Fnopi - come è stato già nell’anno passato, e da quello che essi potranno continuare a fare, infermieri in testa”. “Gli infermieri – conclude - non faranno mai venir meno il loro contributo, la loro competenza, la loro capacità di relazione, la loro disciplina, ma per questo serve un diverso e più mirato impegno delle istituzioni nei confronti di tutta la categoria. Senza escludere nessuno”. (Rin)