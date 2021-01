© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le feste il 'porta a porta' nei condomini mostra rifiuti accatastati. Cittadini stanchi lamentano la mancata raccolta anche nel centro storico nonostante il conto salato della Tari. La consiliatura Raggi è giunta al termine così come la pazienza dei romani". Lo dichiara in una nota la consigliera Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. (Com)