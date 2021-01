Edilizia: Fraccaro, indagine IHS Markit certifica incremento attività edile con superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arriva un’ottima notizia per il settore delle costruzioni: l’indagine IHS Markit Pmi mostra un incremento dell’attività edile che, dopo la contrazione dei due mesi precedenti, è tornata a crescere a dicembre 2020. Secondo gli analisti di Markit, il Superbonus al 110 per cento è stato cruciale per riportare ottimismo nel settore delle costruzioni, con effetti positivi sulla fiducia degli operatori e sulla domanda. Un’altra conferma di quanto il Superbonus sia un acceleratore della crescita, dell’occupazione e dello sviluppo. Tenere insieme ambiente ed economia si può: con il Superbonus lo stiamo dimostrando”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro (M5s), in riferimento ai dati dell'indagine di IHS Markit PMI sul settore edilizio italiano. (Com)