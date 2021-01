Covid: Postiglione, con numeri alti potremo immaginare collaborazione con privati su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I test rapidi si aggiungono all'iniziativa dei laboratori pubblici sui tamponi molecolari. Su questa materia a fine ottobre è stato approvato un accordo collettivo per i medici di medicina generale: sono test per profili specifici". Così Antonio Postiglione, direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania, durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia, ha commentato l'impossibilità di alcuni medici di base a effettuare test rapidi. "Sappiamo - prosegue - che si tratta di un'attività in corso di svolgimento, bisogna verificare eventuali problematiche in qualche distretto". Infine, Postiglione conclude sul ruolo della sanità convenzionata: "La collaborazione col privato è stata sperimentata con la disponibilità per i posti letto, utilizzando nei momenti di grande difficoltà anche gli enti accreditati. Sulle vaccinazioni è competenza statale con il commissario nazionale e noi abbiamo individuato 27 hub per i vaccini che abbiamo già esaurito con il primo rifornimento. Quando affronteremo numeri più ingenti si potrà immaginare una collaborazione con i privati". (Ren)