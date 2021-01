Lavoro: assessore Personale Roma, per dipendenti capitolini serve strategia su obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i dipendenti capitolini occorre costruire una strategia sugli obiettivi. "Il dibattito sullo smart working spesso divide e genera contrapposizioni tra fautori o detrattori di questa modalità. Tuttavia le valutazioni integraliste o apodittiche non producono alcun beneficio al mondo del lavoro e, in modo ancor più particolare, a quello della pubblica amministrazione". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis. "Per una macchina complessa come quella di Roma Capitale occorre costruire un un percorso che sposi una nuova filosofia manageriale, sempre più fondata sul perseguimento di obiettivi tangibili che siano legati ai servizi per i cittadini e la collettività - aggiunge l'assessore -. Per fare questo è fuorviante imboccare scorciatoie dialettiche che sposino in modo integralista alcuna tesi, contro o a favore dello smart working. Si tratta di una materia che non può tradursi in una guerra di religione. Occorre infatti ricordare che il lavoro da remoto, conosciuto in questi mesi, è stato adottato in deroga alla normativa vigente. Lo scopo principale è stato quello di rispondere alla necessità, dettata dalla pandemia, di limitare le presenze negli uffici, con tutte le relative criticità annesse". (segue) (Rer)