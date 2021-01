Lavoro: assessore Personale Roma, per dipendenti capitolini serve strategia su obiettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis "bisogna ragionare per Roma Capitale riguardo un modello di smart working che coniughi il valore aggiunto generato da una nuova modalità di esercizio dell'attività lavorativa con l'inderogabile necessità di offrire servizi, garantirne l'efficienza e migliorarne sempre più la qualità. Proprio per questi motivi Roma Capitale sta mettendo in campo sia i necessari investimenti in nuove tecnologie sia un nuovo piano organizzativo per il lavoro agile che verrà a breve presentato e discusso con le organizzazioni sindacali. Nel cosiddetto Pola (Piano organizzativo lavoro agile) Roma Capitale individuerà, in modo specifico, la tipologia di attività nonché la quota percentuale di ore lavorative esercitabili da remoto. Sarà un modello organizzativo basato sulla libera scelta di adesione ad un progetto da parte dei dipendenti. Essi dovranno firmare un contratto individuale, specifico per il lavoro agile. Un contratto senza vincoli orari, ma con obiettivi prefissati e specifici da raggiungere oltre che agganciati alla valutazione della performance individuale. Roma Capitale non rinuncia così alle sfide che pone il futuro, ma coltiva l'ambizione - conclude l'assessore - di andare incontro alla fase post pandemica investendo immediatamente su un modello operativo di crescita della pubblica amministrazione". (Rer)