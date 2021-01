Scuola: Postiglione, giorno per giorno valuteremo situazione con soprintendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla scuola i numeri hanno indotto la nostra struttura a valutare il differimento di una settimana per la riapertura di quelle d'infanzia e primaria. Siamo convinti che un'osservazione giornaliera ci permetterà di guardare alle date in progress e poi decidere". Lo ha dichiarato Antonio Postiglione, direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "La prima data per la ripartenza - prosegue - è il 18 gennaio per tutta la scuola elementare e il 25 per quella secondaria. Giorno per giorno valuteremo con le soprintendenze scolastiche". E sul commercio aggiunge: "La cosa più difficile è conciliare la sicurezza sanitaria e le attività produttive. La norma primaria è il livello governativo con i diversi livelli di colori che consentono alle regioni solamente la possibilità di attuare misure più restrittive".(Ren)