Viabilità: Anas, temporaneamente chiusa ss 36 in direzione Passo Spluga

- Anas comunica in una nota che sulla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata chiusa provvisoriamente dallo svincolo di Bellano, allo svincolo di Colico, in direzione Passo Spluga, in provincia di Lecco. La chiusura si è resa necessaria per consentire attività di verifica e l'intervento di ripristino, dopo che il personale Anas ha rilevato un distacco localizzato di calcinacci dalla volta della galleria Montepiazzo. Il traffico veicolare viene deviato lungo la Sp 72. (Com)