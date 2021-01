Ungheria: ministro Difesa annuncia ammodernamento delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'equipaggiamento militare procurato tra l'inizio e la metà degli anni Ottanta all'esercito dell'Ungheria non solo si è consumato, ma è diventato completamente obsoleto nonostante gli sforzi del personale dedicato. Lo ha affermato il ministro della Difesa ungherese Tibor Benko, sottolineando come la modernizzazione dell'esercito appena iniziata possa portare le Forze armate ungheresi ad essere le più moderne della regione nel corso dei prossimi anni. Come riportato dal portale d'informazione "Magyar hirlap", è importante notare che nel 2009 il rapporto tra le spese per la difesa e il Pil era solo dell'1,12 per cento, mentre nel 2014 si è raggiunto il minimo dello 0,86 per cento. Per questo motivo l'obiettivo del programma Zrinyi 2026, lanciato nel 2017, prevede il raggiungimento del livello previsto di spesa per la difesa rispetto al Pil secondo gli accordi stipulati con la Nato. Il ministero della difesa di Budapest, secondo Benko, pone grande enfasi anche sulla formazione e sull'istruzione delle Forze armate poiché oltre a mantenere la tradizione capacità di guerra, anche la guerra ibrida giocherà un ruolo fondamentale nell'arsenale ungherese e in questo senso è stato istituito un centro di operazioni informatiche a Szentendre che comprende anche un laboratorio e un osservatorio.(Vap)