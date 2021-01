Venezuela: ministra Esteri spagnola, da Ue riconoscimento politico più che giuridico a Guaidó

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che un riconoscimento "giuridico" come presidente ad interim dell'Assemblea nazionale venezuelana, l'Unione europea riconosce a Juan Guaidó un ruolo "politico" per una soluzione alla crisi del paese che sta attraversando una transizione democratica. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero" la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, che ha voluto così evitare di chiarire espressamente se il governo spagnolo considera ancora Guaidó come il presidente ad interim del Venezuela dopo le elezioni del 6 dicembre scorso. Ieri, in una dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, si affermava che l'Unione europea non riconosce più il leader di opposizione venezuelano Juan Guardò come presidente dell'Assemblea nazionale, ma continuerà a garantire a lui e altri rappresentanti di quella uscente il suo impegno per ripristinare la democrazia in Venezuela dopo che la nuova Assemblea nazionale a maggioranza chavista ha assunto il suo mandato il 5 gennaio "sulla base di elezioni non democratiche". Gonzalez Laya ha difeso il fatto che l'Ue si è espressa "chiaramente", non riconoscendo il risultato delle elezioni parlamentari perché "non avevano le minime garanzie democratiche", ma allo stesso tempo, ha aggiunto che si impegna a lavorare con "tutti gli attori politici e sociali per promuovere il cambiamento e il processo verso la democrazia in Venezuela", tra i quali Guaidó. (Spm)