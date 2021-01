Legge Bilancio: Abi, circolare su norme finanziamenti garantiti alle pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha appena emanato una circolare per richiamare l'attenzione degli Associati su alcune norme contenute nella legge di Bilancio per il 2021, che rivestono particolare importanza in tema di finanziamenti garantiti alle Pmi. E' stata estesa - si legge in una nota - fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30.000 euro. Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l'impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni. Viene modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100 per cento, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore - se positivo - del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica. (segue) (Com)