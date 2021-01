Venezuela: Ue, Guaidó interlocutore rilevante nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea riconosce l'Assemblea nazionale venezuelana e Juan Guaidó come interlocutori rilevanti con cui continuerà a lavorare per arrivare a una soluzione alla crisi nel Paese. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, che ha ricordato che l'Ue non riconosce le elezioni venezuelane di dicembre. "Noi consideriamo Juan Guaidó e i membri dell'ultima assemblea eletta democraticamente, che è l'assemblea uscente, come interlocutori particolarmente rilevanti con i quali continueremo a lavorare per cercare una soluzione stabile e pacifica alla crisi venezuelana", ha sottolineato. (Beb)