- La via "Laurentina" a Roma "come una strada di Beirut. Buche e crateri a causa delle piogge. Le strade nuove di Raggi solo un bluff. Invece degli sketch sulla befana si preoccupi della pessima manutenzione delle strade di Roma. Città pericolosa per bici, moto auto e pedoni". Lo scrive in un tweet la consigliera del Partito democratico in Campidoglio, Ilaria Piccolo. (Rer)