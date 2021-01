Sanità: Simeone (FI Lazio), carta servizi Asl Latina riassume quello che non è stato fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carta dei servizi 2021 della Asl di Latina riassume quello che non è stato fatto per dare servizi ai cittadini. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia e presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone. "La Asl di Latina ha pubblicato la carta dei servizi per l'anno 2021. Un documento articolato che spiega quali sono gli impegni che l'Azienda assume nei confronti dei cittadini per una migliore qualità dei servizi sia sul versante sanitario che in quello sociale - spiega Simeone -. Un atto programmatico ed operativo, previsto dalla normativa vigente, che dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, fornire ai cittadini la dimensione, la tipologia e l'accessibilità delle prestazioni fornite dalla Asl di Latina. Leggendolo si resta affascinati dall'organizzazione millimetrica dei dipartimenti e della rete ospedaliera nella provincia di Latina, dalla capacità di integrazione tra strutture e territorio, dall'efficienza e articolazione delle campagne di screening nonché dal dettagliato elenco inerente sedi, orari e modalità di accesso, soprattutto per quanto riguarda il territorio e la prenotazione di esami e visite specialistiche. Insomma un compito da 10 e lode con cui probabilmente il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, intende lasciare ai posteri l'idea, perché di idea si tratta, di un'azienda che dell'efficienza e dell'efficacia ha fatto, non un obiettivo da raggiungere, ma un elemento strutturale. Peccato che alla narrazione, di oltre 270 pagine, non corrispondano i fatti. Con le parole si possono creare meravigliosi progetti ma chi dirige un settore fondamentale per la vita dei cittadini, come la sanità, ha il compito, non derogabile, di coniugarli in azioni concrete e tangibili di cui, in questo caso, non si vede traccia". (Com)