Sardegna: riapertura scuola superiori, attesa per l'ordinanza del presidente Solinas

- Potrebbero rientrare fra i banchi di scuola in una data compresa fra il 18 ed il 31 gennaio gli studenti degli istituti superiori della Sardegna. L'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, è attesa per oggi. L'obiettivo dell'esecutivo regionale sardo è quello di concere più tempo nell'organizzazione dei trasporti e degli istituti scolastici. "Il 7 gennaio è passato, l'11 gennaio si avvicina, e con esso la dichiarata riapertura delle scuole di ogni ordine e grado con la didattica mista al 50 per cento per le sole scuole superiori – si legge in una nota del Coordinamento Presidenti dei Consigli d'Istituto - Tralasciando il fatto, già ampiamente noto, che la scuola, almeno nelle fasce di secondo grado, è pressoché ferma, con liceali e universitari che non entrano più nei loro istituti dal 5 marzo 2020, con una nazione che, pur essendo tra le meno digitalizzate d'Europa, continua a ritenere la Didattica Digitale Integrata la soluzione ottimale, c'è da ricordare che la scuola è pericolosa sotto il profilo sanitario, poiché non si sa quanto possa incidere sull'andamento della curva epidemiologica". (Rsc)