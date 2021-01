Viterbo: lastra di ghiaccio causa incidente tra auto e bus su Cassia, grave 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lastra di ghiaccio che si è formata sulla via Cassia sud a Viterbo, sarebbe la causa del grave incidente stradale avvenuto questa mattina in località pian di Tortora dove si sono scontrati frontalmente una Peugeot 5008 e un autobus del trasporto pubblico. Un impatto violentissimo che ha visto il conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, rimanere incastrato tra le lamiere. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Viterbo che, dopo averlo estratto, lo hanno affidato in condizioni gravi agli operatori del 118. Lievemente ferito anche il conducente dell’autobus. Sul posto oltre a vigili del fuoco e operatori del 118 anche gli agenti della polizia stradale di Viterbo.(Rer)