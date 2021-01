Rai: Lega, interrogazione in Vigilanza su copertura scontri Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tg2 ha salvato la faccia alla Rai dando un'ottima copertura dei drammatici fatti di Washington, garantendo una diretta dalle 21 alle 23.20. RaiUno e il Tg1 hanno preferito invece occuparsi di 'pacchi'. Qualcuno dovrà rendere conto di questa scelta editoriale. Poi non stupiamoci se, quando si verificano fatti eccezionali, molti italiani migrano verso altre tv private. Con poche eccezioni, la Rai ieri sera ha scritto una pessima pagina di servizio pubblico radiotelevisivo". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai. "La Lega - prosegue il leghista - presenterà in queste ore una interrogazione in Vigilanza per chiedere una relazione dettagliata sulla gestione della notizia, sull'impiego dei corrispondenti e sui dati di ascolto. Sarà l'occasione per fare il punto sui soldi investiti dalla Rai nelle sedi all'estero, sull'utilizzo degli inviati e sulla gestione dei servizi. Ogni risposta non potrà comunque cancellare l'assordante silenzio di RaiUno e del Tg1".(Com)