Ghana: deputato di opposizione eletto presidente del parlamento dopo notte di disordini

- Il deputato ghanese di opposizione Kingsford Bagbin è stato eletto presidente del nuovo parlamento del Ghana, in un voto che è stato disturbato da disordini in Aula e hanno richiesto l'intervento delle forze di sicurezza. Lo riferisce "Ghana Web", precisando Bagbin ha ottenuto 138 voti contro i 136 espressi a favore contro il titolare uscente, Mike Oquaye, diventando il primo membro di un partito di opposizione a ricoprire questo ruolo. Il voto, che si è tenuto nella notte, ha visto scene di parapiglia dopo che il deputato Carlos Kingsley Ahenkorah ha strappato alcune schede, provocando la reazione degli agenti di sicurezza che lo hanno inseguito in Aula. Altre tensioni sono scoppiate per le accuse lanciate dalla leadership alla Camera del Congresso nazionale democratico (Ndc), all'opposizione, contro i colleghi del Nuovo partito patriottico (Npp) al governo, accusati di violare la segretezza del voto. Al termine della sofferta elezione l'opposizione ha chiesto la maggioranza parlamentare: dopo le elezioni legislative del 7 dicembre, opposizioni e Npp dispongono ciascuno di 137 seggi, mentre 1 solo seggio è di un partito indipendente.(Res)