Sport: assessore Roma, complimenti a Baroni vincitore del Lemon bowl under 12

- Il giovanissimo romano Mattia Baroni ha vinto il Lemon bowl. In un post su Facebook l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, si complimenta con il piccolo atleta e scrive: "Il giovane, appartenente al Reale circolo canottieri Tevere Remo, si è aggiudicato il titolo under 12 del torneo tennistico giovanile internazionale giunto alla 37esima edizione battendo il favorito De Matteo dell’Accademia del tennis Napoli. Una bella soddisfazione per la nostra città, ancora una volta e sempre di più trampolino di lancio di tanti successi sportivi dei nostri giovani. Ne approfitto - conclude Frongia - per ringraziare il presidente del club, Daniele Masala, per l’impegno con cui porta avanti il circolo e la volontà sempre molto forte di farne un luogo di crescita per i giovani sportivi di differenti discipline". (Rer)