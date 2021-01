Trump promette una transizione ordinata e aggiunge: "Il mio è il più grande mandato della storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato una “transizione ordinata” il 20 gennaio prossimo in una dichiarazione diffusa dopo la certificazione dell’elezione di Joe Biden da parte del Congresso. “Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti sono dalla mia parte, ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio prossimo. Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali vengano contati. Questo rappresenta la fine del più grande primo mandato della storia presidenziale, ma è solo l’inizio della nostra lotta per rendere l’America grande ancora!”, si legge nel messaggio. La dichiarazione non è stata diffusa attraverso gli usuali canali social, che nelle scorse ore hanno sospeso il profilo di Trump a seguito dell’assalto dei suoi sostenitori al Congresso degli Stati Uniti.(Nys)