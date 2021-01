Romania: Moldova continua ad essere il principale beneficiario del programma di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova continua ad essere il principale beneficiario dell'assistenza ufficiale allo sviluppo fornita dalla Romania. E' quanto si legge in un comunicato dell'ambasciata di Romania a Chisinau. I rappresentanti della diplomazia romena informano che il governo della Romania ha approvato il "programma strategico pluriennale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'assistenza umanitaria nel periodo 2020-2023". Questo è il primo documento programmatico pluriennale volto a stabilire e pianificare gli obiettivi generali e specifici della cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'assistenza umanitaria della Romania a medio e lungo termine. In altre parole, il documento stabilisce sia i temi di interesse che la Romania ha, sia le regioni e i paesi di interesse prioritario che beneficeranno del sostegno finanziario nell'attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo e dei progetti di assistenza umanitaria. Secondo il documento programmatico, la Moldova sarà nel periodo 2020-2023 il principale beneficiario dell'assistenza ufficiale allo sviluppo concessa dalla Romania. (Rob)