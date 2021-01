Usa: Gentiloni, la grande democrazia prevale, Biden è presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande democrazia statunitense prevale. Lo ha scritto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che "dopo l'assalto di ieri, il Congresso ha certificato l'elezione di Joe Biden" a presidente degli Stati Uniti d'America. Biden "ha vinto con 7 milioni di distacco e 306 grandi elettori" ottenendo la "maggioranza in Camera e Senato". Secondo il commissario, "per quanto resa più fragile la grande democrazia americana prevale". Ieri sera, Gentiloni aveva commentato su Twitter le notizie che arrivavano da Washington, come "immagini che non avremmo mai voluto vedere". (Beb)