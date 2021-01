Tricolore: sindaca Ciampino, simbolo di diritti e giustizia sociale che unisce italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio del 1797 nasceva la bandiera italiana. "Un simbolo di democrazia, solidarietà, rispetto dei diritti dell'uomo e giustizia sociale: valori fedeli alla nostra carta istituzionale. Oggi, dopo oltre 200 anni, quel simbolo rappresenta l'Italia e tutti gli italiani, una bandiera che ci ricorda ogni giorno le nostre radici, la nostra identità e che ci unisce, ricordandoci chi siamo e da dove veniamo, specialmente nei momenti più difficili". Lo dichiara in una nota la sindaca di Ciampino, Daniela Ballico. "Il tricolore porta con sé l'orgoglio profondo del sacrificio di coloro che hanno perso la vita per difenderlo ed onorarlo - aggiunge -, per far sì che gli altissimi ideali che rappresenta potessero arrivare fino a noi. E a noi spetta oggi il compito di difenderli e di trasmetterli alle generazioni future, assieme all'orgoglio di essere italiani. Una bandiera, la nostra, che accomuna donne e uomini fieri delle loro radici e tradizioni, in Italia e in tutto il mondo. Italiani pronti a unirsi e a sostenersi reciprocamente - conclude - nel momento del bisogno, capaci di grandissima umanità, che oggi si stringono con rispetto al cospetto del simbolo più alto della propria patria". (Com)