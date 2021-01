India: Ustr, tasse sui servizi digitali “discriminatorie” verso compagnie statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’India, viene contestata l’imposizione, il 27 marzo 2020 con entrata in vigore il primo aprile, solo per le compagnie “non residenti”, di una tassa del due per cento sulle entrate generate da un’ampia gamma di servizi digitali offerti nel Paese. L’Ustr ha raccolto 380 osservazioni scritte in risposta all’avviso di apertura dell’inchiesta e a novembre ha tenuto consultazioni col governo indiano. Sulla base delle informazioni ottenute è stato determinato che le tasse sui servizi digitali indiane, per struttura e operatività, discriminano le compagnie statunitensi; sono irragionevoli perché non coerenti con i principi della tassazione internazionale, per l’applicazione sulle entrate e non sul reddito, per l’extraterritorialità e per la mancanza di certezza fiscale; ostacolano o restringono il commercio Usa. (Nys)