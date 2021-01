Covid: Fondazione Gimbe, reale impatto vaccino molto lontano e dati preoccupanti su nuove varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione del vaccino Moderna l’Italia potrà contare su 22,8 milioni di dosi certe entro giugno. Nel frattempo l’Europa ci ha assicurato ulteriori 13.460.000 del vaccino Pfizer-Biontech e 10.768.000 di Moderna con tempi di consegna non ancora definiti, ma realisticamente non brevi. “Al di là dell’efficienza logistico-organizzativa del nostro Paese – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – senza il via libera dell’Ema ad altri vaccini (AstraZeneca in primis) o l’anticipo (improbabile) di consegne, potremo vaccinare circa il 5 per cento della popolazione entro marzo e meno del 20 per cento entro giugno. In altre parole, siamo ancora lontani dal tradurre questa straordinaria conquista della scienza in un concreto risultato di salute pubblica”. “Peraltro i due vaccini autorizzati – spiega Renata Gili, Responsabile Gimbe Ricerca sui Servizi Sanitari – riducono del 95 per cento circa il rischio relativo di Covid-19 sintomatica, ma non ne è nota l’efficacia nel ridurre l’infezione asintomatica da Sars-Cov-2 e la possibilità di trasmettere l’infezione da parte delle persone vaccinate. Queste, di conseguenza, dovranno continuare ad adottare le misure individuali (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) e non potranno acquisire alcuna ‘patente di immunità’”. “Considerato che i primi mesi dell’anno – avverte il presidente – saranno cruciali sia per contenere la terza ondata, sia per controllare la pandemia per l’intero 2021, è necessario puntare l’attenzione su tre elementi cruciali. Innanzitutto, le curve iniziano a risalire con un numero di casi attualmente positivi troppo elevato per riprendere il tracciamento, con ospedali e terapie intensive ai limiti della saturazione in metà delle Regioni e con i dati preoccupanti sulle nuove varianti del virus". (segue) (Ren)