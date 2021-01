Usa: segreteria Osa condanna violenze, indipendenza istituzioni è fondamenta della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha espresso condanna per "gli incidenti e agli attacchi contro le istituzioni" degli Stati Uniti, perpetrati "da manifestanti che non riconoscono i recenti risultati elettorali". In una nota, l'ufficio guidato da Luis Almagro ricorda che la democrazia "ha il suo pilastro fondamentale nell'indipendenza dei poteri dello Stato, che devono agire totalmente liberi dalle pressioni". L'ente panamericano ribadisce che "l'esercizio della Forza e il vandalismo contro le istituzioni costituiscono un serio attentato al funzionamento democratico".(Nys)