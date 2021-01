Usa: Sanchez, Spagna lavorerà per trionfo della democrazia sull'estremismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri di ieri al Campidoglio statunitense non hanno fatto altro che rafforzare i principi che condividiamo: la Spagna lavorerà con gli Stati Uniti per un mondo più giusto e per il trionfo della democrazia sull'estremismo. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, sul suo profilo Twitter dopo che il Congresso ha confermato ufficialmente la vittoria del candidato democratico, Joe Biden, alla presidenza dopo i violenti incidenti messi in atto dai sostenitori del presidente repubblicano uscente, Donald Trump, che hanno provocato 4 morti, 14 agenti di polizia feriti e 54 arresti. (Spm)