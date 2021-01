Ungheria: Covid, inizia vaccinazione nelle principali case di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di informazione ungherese sul coronavirus ha reso noto che secondo il piano di immunizzazione, oltre alle vaccinazioni degli operatori sanitari, inizierà oggi una graduale vaccinazione dei lavoratori e dei residenti delle case di cura, partendo dalle quattro principali del Paese. Le squadre mobili vaccineranno all'interno delle strutture dipendenti e dei residenti seguendo un protocollo già in atto basato su una valutazione preliminare dei bisogni. Al momento un totale di 447 dipendenti e 779 operatori sanitari nelle case di cura hanno presentato domanda. Il centro di informazione ha sottolineato come questo tipo di operazione sia di fondamentale importanza poiché l'infezione è particolarmente pericolosa per anziani e comunità chiuse, non a caso uno dei più grandi focolai del paese durante la prima ondata è stata la casa di cura Pesti Ut situata nella capitale con 55 morti e 313 ospiti contagiati.(Vap)