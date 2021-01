Ue: Commissione, risale fiducia dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risale la fiducia dei consumatori. A dicembre 2020, la stima rapida della Commissione europea dell'indicatore della fiducia dei consumatori ha registrato una ripresa sia nell'area dell'euro (3,7 punti in più) che nell'Unione europea (3,4 punti in più) rispetto a novembre. A -13,9 punti nell'area dell'euro e -15,3 punti nell'Ue, l'indicatore rimane ben al di sotto della sua media a lungo termine di -11,2 punti per l'area dell'euro) e di -10,7 punti per l'Ue. (Beb)