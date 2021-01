Russia-Azerbaigian: Aliyev, Mosca potrà utilizzare il nuovo corridoio per il Nakhichivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrà utilizzare, così come Turchia, Armenia e Iran, il nuovo corridoio di trasporto che collegherà l'Azerbaigian con la sua exclave senza sbocco sul mare del Nakhichivan. Lo ha dichiarato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Quest'ultimo ha in precedenza proposto di creare un corridoio per collegare il Nakhichivan con la parte occidentale dell'Azerbaigian. Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, avrebbero risposto positivamente all'idea. "Attualmente stiamo conducendo dei lavori specifici per aprire il corridoio di Nakhichivan. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma l'apertura di quel corridoio si riflette nell'accordo firmato il 10 novembre. Ecco perché il corridoio sarà sicuramente aperto, creando nuove possibilità nella regione. Questa rotta sarà utilizzata da Azerbaigian, Turchia, Russia, Armenia e Iran. Questa strada avrà un significato speciale per la cooperazione multilaterale", ha dichiarato Aliyev.(Rum)