Scuola: Fratoianni (Leu), incredibile pressione di alcune Regioni contro riapertura

- "Trovo incredibile la pressione di molti presidenti di regione contro la riapertura in presenza delle scuole superiori". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un'intervista al "Manifesto". "In alcuni casi - prosegue il vicepresidente della Commissione Cultura di Montecitorio per Leu - sono gli stessi che in nome della sicurezza ritardano l'apertura delle scuole ma poi riaprono impianti da sci e settori produttivi. Almeno abbiano la decenza di chiudere anche quelli." Secondo l'esponente di Leu "la scuola non può passare in secondo piano rispetto alle esigenze economiche."(Com)