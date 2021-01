Ue: Eurostat, inflazione stabile a dicembre a -0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annua nell'area euro dovrebbe attestarsi a -0,3 per cento a dicembre 2020, stabile rispetto a novembre. Questo secondo una stima lampo di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. La voce 'cibo, alcol e tabacco dovrebbe attestarsi all'1,4 per cento, rispetto all'1,9 per cento di novembre. A seguire, la voce 'servizi' (0,7 per cento, rispetto allo 0,6 per cento di novembre), 'beni industriali non energetici' (-0,5 per cento rispetto al -0,3 per cento a novembre) ed 'energia' (-6,9 per cento, rispetto al -8,3 per cento di novembre). (Beb)