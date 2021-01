Germania-Usa: presidente Steinmeier, assalto al Congresso è attacco a a cuore democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente uscente del Paese, Donald Trump, è stato “un attacco al cuore della democrazia”. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinemeier, che ha sottolineato come una “transizione pacifica” del potere sia “un fondamento” dell'ordinamento democratico. Per il capo dello Stato tedesco, i disordini al Campidoglio di Washington hanno dimostrato quanto “vulnerabile” sia la democrazia negli Usa. Con un implicito atto di accusa conto Trump, Steinmeier ha evidenziato che l'assalto al Congresso degli Stati Uniti è stato “il risultato di menzogne, divisioni, odio e istigazione” diffusi “dai più alti livelli”. I disordini hanno segnato “una cesura storica” per gli Stati Uniti e “un attacco alla democrazia liberale”. Tuttavia, ha osservato Steinmeier, la democrazia degli Stati Uniti è “più forte di questo odio, di questa istigazione e di queste bugie”. Il presidente tedesco ha poi messo in guardia dal rischio che anche in Germania l'ordinamento liberaldemocratico possa venire attaccato in vista delle elezioni, che si terranno nel Paese il 26 settembre prossimo. “La democrazia richiede il rispetto delle regole e delle istituzioni, per noi è più importante delle nostre differenze”, ha concluso Steinmeier.(Geb)