Usa: Di Maio, congratulazioni a Biden, non vediamo l'ora di lavorare con nuova amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si congratula con il presidente eletto statunitense, Joe Biden, "in seguito alla certificazione dei risultati elettorali del Congresso degli Stati Uniti". "Non vediamo l'ora di lavorare con la nuova amministrazione e siamo uniti a sostegno della democrazia. Gli Usa possono contare sull'Italia come solido alleato e partner strategico", scrive Di Maio su Twitter. (Res)