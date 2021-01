Cina - Congo-Kinshasa: siglato memorandum cooperazione nuova Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) hanno firmato ieri, 6 gennaio, un Memorandum d'intesa (MoU) per la cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative(Bri, Nuova via della seta). L'accordo è stato firmato a Kinshsa dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi e dalla sua controparte della Rdc Marie Tumba Nzeza, nel corso di una visita di Stato del ministro cinese nel Paese africano. Wang ha affermato che la Bri è un'importante iniziativa di cooperazione internazionale, e che Pechino si impegna a promuovere la complementarità economica tra i Paesi, la sinergia delle strategie di sviluppo, la formazione e la realizzazione di uno sviluppo e una prosperità comuni. "Sino ad oggi, la Cina ha firmato documenti di cooperazione Bri con 44 Paesi africani", ha detto Wang, aggiungendo che la Cina accoglie con favore la Rdc come 45mo partner in africano nell'ambito della cooperazione Bri. Secondo il ministro cinese la firma del MoU da parte delle due parti invierà un segnale positivo al mondo sul fatto che Cina e Rdc sono impegnate per lo sviluppo e la prosperità comuni. L'accordo promuoverà anche la cooperazione economica tra i due Paesi, creerà uno slancio più forte per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e aprirà prospettive più ampie per le relazioni bilaterali, ha aggiunto. (Cip)