Covid: Italia prima nell'Ue per vaccinazioni effettuate, ottava nel mondo

- L'Italia è il primo Paese dell'Unione europea per numero di vaccinazioni contro il Covid-19. E' quanto emerge dai dati del portale d'informazione Our World Data, che raccoglie le informazioni diffuse dai ministeri della Salute dei vari Stati. L'Italia emerge come prima nell'Ue con oltre 320 mila somministrazioni di vaccini contro il Covid finora effettuate. L'Italia risulta invece all'ottavo posto a livello globale per numero di vaccini effettuati. I primi dieci posti della classifica diffusa da Our World Data sono occupati da Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada.(Res)