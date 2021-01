Francia-Iran: Parigi chiede liberazione nave sudcoreana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 gennaio il governo della Corea del Sud ha deciso di inviare una delegazione in Iran per chiedere il rilascio della petroliera Hankuk Chemi, sequestrata dai Guardiani della rivoluzione islamica con l’accusa di inquinare le acque dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto reso noto dal portavoce del ministero degli Esteri di Seul, Choi Young-sam, la visita a Teheran del vice ministro degli Esteri Choi Jong-kun era già programmata prima dell’incidente per colloqui sui 7 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche sudcoreane a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro la Repubblica islamica. Il ministero degli Esteri di Seul ha convocato l’ambasciatore dell'Iran, Saeed Badamchi Shabestari, per discutere della questione del sequestro della petroliera e del fermo dei 20 membri del suo equipaggio. (segue) (Frp)