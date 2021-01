Francia-Iran: Parigi chiede liberazione nave sudcoreana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, sono giunte nello Stretto di Hormuz le forze navali anti-pirateria inviate da Seul subito dopo l’episodio. La nave, con a bordo 7 mila tonnellate di etanolo, è stata fermata dai Guardiani della rivoluzione perché accusata di infrangere le norme anti-inquinamento della Repubblica islamica. Un’accusa che la società proprietaria, la Dm Shipping di Busan, respinge fermamente. Prima del sequestro, la petroliera era in rotta verso est a 12,5 nodi dall’impianto petrolchimico di Jubail, in Arabia Saudita. Sulla vicenda è intervenuto anche il dipartimento di Stato Usa, che ha chiesto alle autorità di Teheran il rilascio immediato della nave e del suo equipaggio e che ha collegato il sequestro a “un tentativo da parte di Teheran di fare pressioni sulla comunità internazionale per ottenere la rimozione delle sanzioni”. “Siamo abituati a queste accuse”, ha commentato il portavoce del governo iraniano Ali Rabiei. “Se si tratta di una presa di ostaggi, allora è il governo sudcoreano che, sulla base di motivazioni infondate, è colpevole di trattenere 7 miliardi di dollari che ci appartengono”. (Frp)