Usa-Israele: ministro Esteri israeliano, scioccato da assalto a Campidoglio

- Il ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Gabi Ashkenazi, si è detto “scioccato” dall'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente Donald Trump, aggiungendo che l'incidente dovrebbe essere ampiamente denunciato. “Sono rimasto scioccato nel vedere l'attacco al Congresso statunitense, un baluardo globale della democrazia, e questo deve essere sempre e categoricamente condannato. Gli Stati Uniti, il nostro grande e forte amico, sono un faro per la democrazia e per i valori di libertà, giustizia e indipendenza ", afferma Ashkenazi in una dichiarazione, diramata quasi 12 ore dopo l'assalto al Campidoglio a Washington. "Sono fiducioso che il popolo statunitense e i suoi rappresentanti sapranno respingere questo attacco e continuare a difendere gli importanti valori su cui sono stati fondati gli Stati Uniti", ha aggiunto.(Res)