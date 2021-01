© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in collegamento con "Uno Mattina", ha ringraziato ancora una volta "tutte le forze armate e le forze dell'ordine per il supporto che stanno dando". Il ministro ha ricordato come "è dall'inizio della pandemia che stanno facendo un lavoro, doppio, triplo, facendo il lavoro tradizionale e quello di supporto alle nostre reti sanitarie". (Rin)