Regno Unito: vaccino Oxford distribuito oggi ai medici di base per vaccinazione di massa

- Nella giornata di oggi il vaccino anti-Covid Oxford/Astrazeneca sarà distribuito a centinaia di medici di base in Inghilterra, in quello che rappresenta l'inizio della vaccinazione di massa nella nazione britannica. L'obiettivo, come annunciato negli scorsi giorni dal governo, sarà quello di vaccinare tutte le categorie a rischio entro metà febbraio, e la maggior parte dei residenti nelle case di riposo entro la fine di gennaio. Il vaccino sarà anche distribuito ad alcune farmacie locali per una "somministrazione veloce", in un progetto pilota che dovrà eventualmente dimostrare la fattibilità e l'efficacia di tale piano. Tuttavia, diversi medici di base nella giornata di ieri hanno lamentato ritardi nella consegna dell'altro preparato approvato nel Regno Unito, quello Pfizer, facendo presente come il sistema di consegna e distribuzione debba essere "notevolmente migliorato" per far fronte ai numeri richiesti da quella che si annuncia essere la più grande campagna di vaccinazione di massa nella storia del Paese. (Rel)