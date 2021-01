Germania: ordini industria in aumento del 2,3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, gli ordini per l'industria tedesca sono aumentati a novembre scorso per il settimo mese consecutivo, con un incremento del 2,3 per cento rispetto a ottobre. Su base annua, la crescita è stata del 6,3 per cento. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dicastero ha, inoltre, corretto al rialzo il dato di ottobre, dal 2,9 al 3,3 per cento. La lettura di novembre ha capovolto le previsioni, che davano gli ordini industriali in calo dell'1,2 per cento. Il risultato registra un netto superamento dei livelli precedenti alla crisi del coronavirus. Rispetto a febbraio scorso, l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia in Germania e dell'introduzione delle relative misure restrittive, gli ordini dell'industria tedesca sono aumentati del 4 per cento. In particolare, a novembre gli ordini dall'estero sono aumentati del 2,9 per cento, quelli dalla Germania con l'1,6 per cento. Gli ordini dall'Eurozona hanno sperimentato un incremento del 6,1 per cento, quelli dal resto del mondo dello 0,9 per cento. (Geb)