Usa: Boccia, grave ferita destinata a entrare nella storia

- "A Capitol Hill è stata inferta una grave ferita alla democrazia Usa destinata a entrare nella storia. Sono scene che non rappresentano storia e principi americani. Aver interrotto la seduta che avrebbe certificato e ratificato l'elezione del Presidente eletto, Joe Biden, non è una protesta, ma di fatto un tentativo di insurrezione". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia che aggiunge: "Tutto questo accade quando sovranismo e patriottismo alimentati come clave si trasformano in iniziative fasciste. La Costituzione Usa e il popolo americano sono e saranno più forti della degenerazione politica; vinceranno ancora, ma le democrazie occidentali non dovranno più tollerare linguaggi, atti e azioni che minano alle fondamenta i principi democratici. Chi giura sulla Costituzione non può tradire la Costituzione stessa", conclude. (Rin)