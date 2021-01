Regno Unito: popolazione di Londra decresce per la prima volta in oltre 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo studio pubblicato dal quotidiano "The Guardian", la popolazione della capitale britannica Londra decrescerà di quasi 300 mila unità nel 2021, un evento che non si era mai verificato negli ultimi 30 anni. Le cause, secondo lo studio, sarebbero imputabili alla crisi economica derivata dalla pandemia, e dalla rivalutazione delle proprie priorità nello scegliere un'abitazione e il luogo dove vivere da parte di chi lavora nella capitale, soprattutto a causa dell'enorme quantità di persone che si sono convertite giocoforza al lavoro da casa. Il numero di abitanti di Londra pertanto, da circa 9 milioni potrebbe ridursi a circa 8,7. Un altro motivo per la decrescita sarebbe da cercare nel minor numero di persone con almeno una laurea che si trasferiranno nella metropoli, un minor numero di offerte di lavoro dovuto alla pandemia e un generale minor afflusso di stranieri qualificati a causa delle stringenti nuove regole sull'immigrazione dall'Unione europea. Per la prima volta dai primi anni '90 il numero di nuovi immigrati europei nel Regno Unito potrebbe diventare negativo quest'anno, indicando che una quantità maggiore di stranieri abbandonerà il Paese rispetto a quelli che vi entreranno. (Rel)